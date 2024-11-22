Поддержка национальных приоритетов

Проект «Код будущего» реализуется с 2022 года. В 2023−2024 учебном году на курсах по программированию начали обучение более 140 тысяч школьников 8−11 классов и студентов колледжей. Последние получили возможность принять участие в проекте со второго набора (2023-2024 учебный год).



Для записи были отобраны Университетом 2035 и размещены в каталоге на Госуслугах программы разного уровня подготовки от 28 образовательных организаций. Занятия включают 4 модуля по 36 часов каждый, формат на выбор − онлайн или офлайн. Курсы посвящены изучению различных ИТ-направлений и более 10 современных языков программирования, таких как Python, Java, C++, C#, 1C, JavaScript и других.



Для обучения в классах по всей стране было открыто более 12 тысяч площадок. Учиться офлайн предпочла половина участников, остальные проходят курсы в онлайн-формате.



По итогам успешного прохождения курса участники получают сертификат. Он предоставляет возможность получить от 2 до 10 дополнительных баллов при поступлении в 10 вузов, среди которых МФТИ, Росноу, Университет Синергия, ТГУ и другие.

