Поддержка национальных приоритетов

Федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем» реализуется под руководством Минобрнауки России с 2024 года. Центр компетенций по БАС Университета 2035 — оператор федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Он реализует систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, создание реестра кадров БАС, проведение популяризационных мероприятий среди молодежи, организацию соревнований.
В 2024—2025 годах более 20 тысяч человек прошли обучение беспилотным профессиям в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Провайдерами проекта стали более 70 образовательных организаций, которые готовили кадры в разных регионах страны.
Программы готовят специалистов для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Обучение
ориентировано на практику, стажировки и решение инженерных задач с целью профессионального и карьерного развития граждан в динамично развивающейся и стратегически важной для государства области.
Федеральный проект «Кадры для БАС» также предусматривает также проведение соревнований и других мероприятий, связанных с беспилотниками. Так, в 2025 году на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» «Университет 2035» вместе с партнерами провел 52 инженерных соревнования по роевому взаимодействию дронов, бортовому ИИ, разработке компонентов БАС и др. Они объединили более 1000 участников и принесли 47 новых рекордов в беспилотной сфере, которые внесли в «Книгу рекордов НТИ».
Для того, чтобы молодежь смогла прикоснуться к растущей новой отрасли БАС, принять решение и возможно, выбрать ее для себя, в 2025 году в московской «Точке кипения» «Университет 2035» открыл «Дрон-гараж» — технологическую мастерскую для тестирования технологических решений, проведения хакатонов, соревнований и др.
В 2025 году в целях федерального проекта «Кадры для БАС» заработал Цифровой реестр кадров. Это единая платформа, которая призвана объединить всех участников отрасли для профессионального и карьерного развития в сфере БАС. Реестр кадров содержит данные о компетенциях, образовательных программах, профильных мероприятиях и возможностях сотрудничества. Пользователи реестра могут заполнять свои цифровые профили, знакомиться с возможностями профессионального развития в отрасли БАС.