Поддержка национальных приоритетов

С 2019 года Университет 2035 выступает оператором национальных проектов, направленных на подготовку кадров для цифровой экономики и достижения технологического и кадрового суверенитета России. В этом качестве Университет 2035 занимается экспертным отбором лучших на рынке дополнительного образования организаций и программ, принимает заявки на обучение и контролирует его результаты.
Кадры для БАС
Год: 2024 — 2025
Основание: федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы»

  • 20 000+
    человек завершили обучение по программам в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС в 2024 — 2025 гг.
  • 240+
    молодежных инженерных команд успешно прошли подготовку, решая реальные задачи от 62 компаний отрасли
  • 70+
    образовательных организаций готовят кадры в более чем 80 регионах страны
Федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем» реализуется под руководством Минобрнауки России с 2024 года. Центр компетенций по БАС Университета 2035 — оператор федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Он реализует систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, создание реестра кадров БАС, проведение популяризационных мероприятий среди молодежи, организацию соревнований.

В 2024—2025 годах более 20 тысяч человек прошли обучение беспилотным профессиям в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Провайдерами проекта стали более 70 образовательных организаций, которые готовили кадры в разных регионах страны.

Программы готовят специалистов для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Обучение ориентировано на практику, стажировки и решение инженерных задач с целью профессионального и карьерного развития граждан в динамично развивающейся и стратегически важной для государства области.

Федеральный проект «Кадры для БАС» также предусматривает также проведение соревнований и других мероприятий, связанных с беспилотниками. Так, в 2025 году на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» «Университет 2035» вместе с партнерами провел 52 инженерных соревнования по роевому взаимодействию дронов, бортовому ИИ, разработке компонентов БАС и др. Они объединили более 1000 участников и принесли 47 новых рекордов в беспилотной сфере, которые внесли в «Книгу рекордов НТИ».

Для того, чтобы молодежь смогла прикоснуться к растущей новой отрасли БАС, принять решение и возможно, выбрать ее для себя, в 2025 году в московской «Точке кипения» «Университет 2035» открыл «Дрон-гараж» — технологическую мастерскую для тестирования технологических решений, проведения хакатонов, соревнований и др.

В 2025 году в целях федерального проекта «Кадры для БАС» заработал Цифровой реестр кадров. Это единая платформа, которая призвана объединить всех участников отрасли для профессионального и карьерного развития в сфере БАС. Реестр кадров содержит данные о компетенциях, образовательных программах, профильных мероприятиях и возможностях сотрудничества. Пользователи реестра могут заполнять свои цифровые профили, знакомиться с возможностями профессионального развития в отрасли БАС.
СМИ о проекте
Ведомости, 22.11.2024
О чем говорили участники конференции «Кадры для БАС в России: задачи и возможности»
Читать →
Ведомости, 29.11.2024
Беспилотная авиация требует кадров. Как работает гибкая образовательная модель
Читать →
РИА Новости, 20.11.2024
Стране нужны кадры для БАС: 90% стоимости обучения оплачивает государство
Читать →
РИА Новости, 21.11.2024
Опрос показал, что интерес к обучению в области БАС высок и у зрелых людей
Читать →
РИА Новости, 22.11.2024
Отраслевой заказ на подготовку кадров для БАС превысил 26 тысяч человек
Читать →
РИА Новости, 26.11.2024
До конца года БАС-подготовку пройдут 100 молодежных инженерных команд
Читать →
РИА Новости, 27.11.2024
Глава ООО «БАС»: беспилотники позволят сэкономить до 1 трлн руб за 5 лет
Читать →
РИА Новости, 28.11.2024
Более 1,5 тыс человек получили допобразование в рамках ФП «Кадры для БАС»
Читать →
РИА Новости, 28.11.2024
Количество вакансий в сфере БАС выросло в четыре раза за полтора года
Читать →
РИА Новости, 28.11.2024
Владимир Богатырев: «Мы видим спрос на кадры для беспилотной авиации»
Читать →
РИА Новости, 29.11.2024
Дмитрий Кайсин: «Мы закладываем кадровую основу для новой отрасли БАС»
Читать →
РИА Новости, 29.11.2024
Возможность роста: как стать востребованным специалистом в сфере беспилотной авиации
Читать →
ДПО ПРОГРАММЫ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
Год: 2022 — 2024
Основание: федеральный проект «Искусственный интеллект» Национальной программы «Цифровая экономика РФ»

  • 6 250+
    человек прошли обучение со скидкой
  • 6
    программ длительностью от 144 и 250 часов
  • до 90%
    стоимости обучения компенсировало государство
Опытные ИТ-специалисты могут повысить свою квалификацию в области ИИ и смежных областях на онлайн-программах дополнительного профессионального образования с финансовой поддержкой от государства (скидка до 90% от изначальной стоимости обучения).
С 2022 по 2024 год обучение на дополнительных профессиональных программах в области искусственного интеллекта завершили более 6250 человек. Слушателям были доступны программы по востребованным на рынке труда специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проектов в области ИИ.

За все время реализации проекта курсы предоставили Университет ИТМО, Финансовый университет при Правительстве Р Ф, «Яндекс», МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университет Иннополис, РосНОУ, 1 Т, МГТУ СТАНКИН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Уфимский университет науки и технологий, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, «Мобильное Электронное Образование», Корпоративный университет Сбербанка.

Проект завершился в 2024 году.
СМИ о проекте
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 24.09.2024
Смотреть выпуск →
«Регнум»
от 26.06.2024
Читать →
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 17.06.2024
Смотреть выпуск →
«Аргументы и Факты»
от 21.05.2024
Читать →
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 12.05.2023
Смотреть выпуск →
«ДОБРОЕ УТРО»
на Первом канале
от 25.04.2023
Смотреть выпуск →
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 26.09.2022
Смотреть выпуск →
«Сергей Стиллавин и его друзья»
на радио МАЯК
от 30.08.2022
Смотреть выпуск →
код будущего
Год: 2023 — 2024
Основание: федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» Национальной программы «Цифровая экономика РФ»

  • 140 000+
    человек приступили к обучению в втором наборе
  • 268
    курсов длительностью от 144 академ. часов
  • 100%
    стоимости обучения оплачивает государство
Проект «Код будущего» реализуется с 2022 года. В 2023−2024 учебном году на курсах по программированию начали обучение более 140 тысяч школьников 8−11 классов и студентов колледжей. Последние получили возможность принять участие в проекте со второго набора (2023-2024 учебный год).

Для записи были отобраны Университетом 2035 и размещены в каталоге на Госуслугах программы разного уровня подготовки от 28 образовательных организаций. Занятия включают 4 модуля по 36 часов каждый, формат на выбор − онлайн или офлайн. Курсы посвящены изучению различных ИТ-направлений и более 10 современных языков программирования, таких как Python, Java, C++, C#, 1C, JavaScript и других.

Для обучения в классах по всей стране было открыто более 12 тысяч площадок. Учиться офлайн предпочла половина участников, остальные проходят курсы в онлайн-формате.

По итогам успешного прохождения курса участники получают сертификат. Он предоставляет возможность получить от 2 до 10 дополнительных баллов при поступлении в 10 вузов, среди которых МФТИ, Росноу, Университет Синергия, ТГУ и другие.
СМИ о проекте
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 27.07.23
Смотреть выпуск →
«ДОБРОЕ УТРО»
на Первом канале
от 31.07.23
Смотреть выпуск →
«НОВОСТИ»
на НТВ
от 26.07.23
Смотреть выпуск →
«Самая полезная программа»
на РЕН
от 26.08.23 (с 45:30)
Смотреть выпуск →
код будущего
Год: 2022 — 2023
Основание: федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» Национальной программы «Цифровая экономика РФ»

  • 129 000+
    человек приступили к обучению в первом наборе
  • 104
    курса длительностью от 144 академ. часов
  • 100%
    стоимости обучения оплачивает государство
В 2022 — 2023 учебном году почти 130 тысяч школьников 8−11-х классов начали обучение на курсах проекта «Код будущего». Старшеклассники получили возможность бесплатно пройти дополнительный курс обучения современным языкам программирования: Python, Java, C++, C#, PHP и другим.

Для записи были доступны программы разного уровня подготовки от 21 образовательной организации. Среди них как ведущие ИТ-платформы с опытом преподавания школьникам: например, Яндекс, Алгоритмика, МЭО и Учи.Дома, так и ведущие ИТ-университеты МФТИ, Университет Иннополис, МФТИ, СПбПУ и другие. По итогам курса участники получают сертификат.

Занятия включают 4 модуля по 36 часов каждый. Обучение ведется в онлайн и офлайн-формате. Более 74% школьников проживают в регионах — за пределами федеральных центров (Москва, МО и СПБ). Самым популярным языком стал Python — его выбрала почти половина участников. Каждый четвертый участник обучается разработке игр (24%), также в топ-5 по популярности направлений разработки у ребят: «веб-разработка», «1С-разработка», ИИ, мобильная разработка.
ВИдеоОтзывы
СМИ о проекте
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 06.10.2022
Смотреть выпуск →
«НОВОСТИ»
на НТВ
от 06.10.22
Смотреть выпуск →
«ДОБРОЕ УТРО»
на Первом канале
от 26.09.22
Смотреть выпуск →
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 20.02.2023
Смотреть выпуск →
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 15.05.2023
Смотреть выпуск →
«Сергей Стиллавин и его друзья»
на Радио Маяк
от 15.05.23
Смотреть выпуск →
Драйв-шоу «Поехали»
на Авторадио
от 26.05.23
Смотреть выпуск →
47,7%
12,0%
10,8%
8,7%
8,2%
6,1%
6,1%
5,8%
4,6%
4,5%
3,3%
1,0%
0,7%
0,2%
24,8%
10,0%
6,1%
5,5%
3,4%
2,1%
0,9%
0,3%
16,2%
30,4%
13,0%
40,4%
64,4%
35,6%
Python
C#
JavaScript
HTML
CSS
1C
PHP
SQL
Unity
C++
Java
Scratch
Lua
TypeScript
Разработка игр
Веб-разработка
1С разработчик
Анализ данных: ИИ, ML, нейросети
Мобильная разработка
Telegram-боты
Криптографические алгоритмы
Введение в базы данных SQL
10 класс
8 класс
11 класс
9 класс
Мальчики
Девочки
63%
обучались на онлайн-программах
47%
изучали python
69%
выбрали программы начального уровня
24%
обучались разработке игр
кто обучался
КАКИЕ КУРСЫ ВЫБИРАЛИ
возраст обучающихся
пол обучающихся
Языки программирования/Среда разработки
НАПРАВЛЕНИЕ разработки
Проживают в регионах — за пределами федеральных центров (Москва, МО и СПб)
74%
ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ
Год: 2021 — 2023
Основание: федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика РФ»

  • 70 000+
    человек завершили обучение
  • 136
    программ было доступно, длительностью от 250 до 719 ак. часов
  • от 50% до 100%
    составила скидка от государства для льготных категорий граждан
В 2021 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» была запущена программа обучения востребованным ИТ-специальностям со скидкой 50% от государства.

В 2022 году скидка от 50 до 100 % на получение ИТ-образования предоставлялась льготным категориям граждан: безработным и инвалидам, гражданам с низким доходом, бюджетникам, студентам и родителям с детьми до 3-х лет.

Для обучения граждан были отобраны курсы 30+ ведущих компаний и образовательных организаций в сфере ИТ - например, Яндекса, Нетологии, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, Университета ИТМО, РЭУ им. Г. В. Плеханова и других. Самыми популярными стали курсы: Python-разработчик, Инженер по тестированию, Интернет-маркетолог, Аналитик данных и Основы тестирования ПО.

Завершили курсы и получили новую «цифровую» профессию более 70 тысяч россиян.
СМИ о проекте
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 24.05.2022
Смотреть выпуск →
«УТРО РОССИИ»
на Россия 1
от 19.04.2022
Смотреть выпуск →
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
на Россия 24
от 20.05.2022
Смотреть выпуск →
«Полезно знать»
на ТВЦ
от 02.08.2022
Смотреть выпуск →
30%
48%
14%
4%
2%
2%
20%
33%
18%
16%
5%
8%
22%
36%
20%
13%
5%
4%
1%
Новые компетенции для роста в текущей специальности
Получение новой профессии
Смена места работы, в том числе переход
в смежную область
Необходимость сертификата для работы по специальности
Усиление портфолио для повышения конкурентоспособности
Другое
Продолжаю учиться дальше в новой области
Применяю новые знания на текущей работе
Пока никак
Актуализировал резюме и портфолио
Сменил профессию
Не ответили
Получение диплома об образовании
Повышение квалификации
на текущей работе
Смена места работы в текущей сфере
Потеря работы
Повышение
в должности
на текущей работе
Отпуск по уходу за ребенком
Открытие собственного бизнеса
Какие изменения произошли
в трудовой деятельности за 9 мес. ?
Как обучение повлияло на вашу жизнь?
С какой целью вы начали обучение?
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ*
* по результатам опроса выпускников 2021 – 2022 гг. на цифровой платформе Университета 2035 в августе 2022 года
68%
обучившихся на проекте «Цифровые профессии» в 2021 году в течение года повысили доход
в 1,5+ раза
увеличились доходы у 30% граждан, обучившихся на программах ДПО в 2021 году
от 75
до 100%
от 30
до 50%
от 50
до 75%
от 15
до 30%
от 1
до 15%
Изменение уровня заработной платы выпускников 2021 года
годовой рост дохода у выпускников
19%
11%
16%
23%
31%
% роста дохода за год
% кол-ва выпускников
ПОДГОТОВКА ЛИДЕРОВ И КОМАНД CDO-МЕНЕДЖЕРОВ
Год: 2021
Основание: федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика РФ»

  • 6 262
    человека обучились на программах ДПО
  • 551
    проект разработали команды из корпораций и регионов
  • 100%
    стоимости обучения оплачивало государство
Обучение по программам Chief Data Officer (CDO) прошло за счет государства на базе Университета 2035 и Университета Иннополис в сетевой форме. В 2021 году управленцы и команды цифровой экономики разработали 551 проект на основе данных с учетом задач развития субъектов Российской Федерации, федеральных компаний и научных организаций.

23% слушателей представляли коммерческие организации и 77% - органы власти и государственные учреждения. Среди выпускников проекта 2021 года — сотрудники компаний и корпораций КАМАЗ, Ростелеком, ГК «Содружество», Газпромнефть, ГК «Ак Барс Девелопмент», МЧС России.

При этом каждый 7 участник программы был из образовательной отрасли — управлению данных обучались сотрудники таких вузов, как: Севастопольский государственный университет, Калужский филиал РАНХиГС, СПбГАСУ, Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Всего за последние 3 года (с 2019 по 2021) Университет 2025 обучил более 16 тысяч слушателей, которые создали в разной степени проработки более тысячи CDO-проектов.
топ-10 регионов
603
553
189
182
171
162
143
143
134
133
132
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Москва
Республика Татарстан
Московская область
Санкт-Петербург
Нижегородская область
Новосибирская область
Воронежская область
Чувашская область
Калужская область
Пермский край
Челябинская область
66%
120 ак. ч.
34%
Методы и технологии, основанные на работе с данными
250 ак. ч.
Управление, основанное на данных
Слушатели по направлениям
Федеральные органы власти
36%
Коммерческие организации
14%
Организации сферы образования
14%
Коммерческие организации
10%
Органы местного самоуправления
2%
Иные организации
24%
ЖКХ
2%
Здравоохранение
6%
Образование
8%
Государственное управление
15%
Информационные технологии
64%
количество проектов по отраслям
СЛУШАТЕЛИ ПО ТИПу ОРГАНИЗАЦИИ
ГОТОВ К ЦИФРЕ
Год: 2021
Основание: федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика РФ»

  • 2 000 000+
    человек воспользовались онлайн-сервисом
  • 500 000+
    человек приняли участие в 53 вебинарах и мастер-классах от 85 спикеров в рамках интенсива «Готов к цифре!»
  • 500 000+
    человек прошли тестирование, чтобы определить уровень цифровых компетенций
В 2021 году Университет 2035 при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» запустил проект о безопасном и эффективном использовании цифровых технологий для людей самых разных уровней цифровых компетенций готовкцифре.рф. «Готов к цифре» — это онлайн-сервис самооценки и повышения цифровой грамотности, агрегатор достоверных и полезных материалов для развития навыков безопасного и эффективного использования цифровых сервисов в формате микрообучения и самооценки.

Подготовлено более 200 материалов по темам: управление информацией и данными, коммуникации в «цифре», безопасность и защита данных, создание цифрового контента, решение проблем в «цифре», саморазвитие в условиях неопределённости, креативное и критическое мышление.

Материалы отбирали представители ИТ-компаний (Яндекс, Сбер, Иннополис) и эксперты цифровой экономики.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Год: 2019 — 2020
Основание: федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика РФ»

  • 39 117
    человек бесплатно обучились цифровым профессиям
  • 400
    программ дополнительного образования от 72 часов
  • 48
    регионов России приняли участие
Заявки на бесплатное обучение по направлениям цифровой экономики в октябре 2020 года на платформе Университета 2035 подали более 100 тысяч человек. Участники могли выбрать курсы, предоставленные 109 организациями из 36 регионов страны.
Бесплатно обучаться могли совершеннолетние граждане, не достигшие пенсионного возраста. Самому младшему получателю персонального цифрового сертификата было 18 лет, а самому старшему — 63.

Больше всего сертификатов получили (почти 10%) жители Республики Татарстан. В топ-10 по числу обученных также вошли Нижегородская область, Башкортостан, Ростовская область, Ивановская область, Ставропольский край, Удмуртская республика, Алтайский край, Калининградская область и Пермский край. Еще 3 880 человек успешно завершили обучение в 2019 году в рамках пилотного проекта в 5 регионах: Республике Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан и Тульская, Ростовская области.

20% получателей персональных цифровых сертификатов работали учителями и преподавателями. В пандемию им пришлось резко перестроиться на цифровые сервисы для продолжения своей работы, однако навыки владения этими сервисами у многих оказались недостаточными. Большинство получателей сертификатов планировали развивать уже существующую карьеру или полностью сменить профессию.
ВИДЕоОтзывы
возраст ОБУЧАЮЩИХСЯ
Топ-5 направлений обучения
Цифровой маркетинг и медиа
Цифровой дизайн
Программирование и создание ИТ-продуктов
Большие данные
Системное администрирование
Остальные 17 направлений
27%
13%
12%
9%
9%
30%
Мотивация
Развитие существующей карьеры
Смена профессии
Повышение уровня дохода
Сохранение текущего рабочего места
Саморазвитие
39%
38%
17%
4%
1%
10%